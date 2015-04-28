Яценюк розраховує на $3 мільярди інвестицій до кінця року

Україна розраховує одержати близько 3 млрд дол. прямих іноземних інвестицій до кінця 2015 року за лінією Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку, сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час Міжнародної конференції на підтримку України, що відбувається у Києві.

«Від ЄБРР і Європейського інвестбанку вже зараз ми очікуємо цього року близько 3 млрд дол. як інвестиції в українську економіку, – сказав Яценюк. – Але найголовніше для нас – це визволення України від російської військової агресії на сході країни».

При цьому Яценюк відзначив, що обсяг інвестицій залежить від того, як швидко український парламент і коаліція підтримають закони, які внесені до парламенту і які є в плані реформ. «Минулого пленарного тижня коаліція не проголосувала закон, який дозволив би залучити кредит у 500 млн дол. від Світового банку і в 300 млн дол. від наших японських партнерів. І сподіваюся, що наступного пленарного тижня буде потрібно, крім кадрів, ухвалення законів щодо реформ», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 січня 2015 року становив 45,916 млрд дол., що на 11,140 млрд дол., або на 19,5%, менше показника на початок року в 57,056 млрд дол. Зниження обсягу інвестицій було обумовлено переважно курсовою різницею, за рахунок чого акціонерний капітал знизився на 12,247 млрд дол., тоді як відплив акціонерного капіталу за рік виявився незначним і становив 1,167 млрд дол. при одночасному надходженні 2,452 млрд дол. нових інвестицій.

Інвестиції надходили з 131 країни світу. Основними інвесторами України, на які припадає 83% загального обсягу інвестицій, залишалися Кіпр – 13,711 млрд дол., Німеччина – 5,721 млрд дол., Нідерланди – 5,112 млрд дол., Російська Федерація – 2,724 млрд дол., Австрія – 2,526 млрд дол., Велика Британія – 2,146 млрд дол., Британські Віргінські острови – 1,998 млрд. дол., Франція – 1,615 млрд дол., Швейцарія – 1,391 млрд дол. й Італія – 999,1 млн дол.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в приватні проекти в Україні. Станом на 1 березня 2015 року банк взяв на себе зобов'язання з надання сукупної суми в 10,9 млрд євро для 344 проектів у країні.

Європейський інвестиційний банк створено у 1957 році й сьогодні його акціонерами є 27 країн - членів ЄС. Головною метою банку є сприяння досягненню цілей Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується із внесків країн-учасниць.

ЄІБ фінансує проекти в Україні на підставі мандату Ради ЄС і Європарламенту для країн Східного партнерства. Мандат дає можливість банку кредитувати проекти, які становлять значний інтерес для ЄС та його східних сусідів у таких галузях, як розвиток приватного сектора, соціальної та економічної інфраструктури, зміна клімату.