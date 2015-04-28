Мінфін очікує падіння економіки України на 5,5% за інфляції 30%

Міністерство фінансів України очікує падіння економіки країни за підсумками 2015 року на 5,5% при інфляції близько 30%, сказала міністр фінансів Наталія Яресько під час роботи Міжнародної конференції на підтримку реформ в Україні.

Як відзначила міністр, прогнози Мінфіну залишаються гірше тих, які були озвучені наприкінці 2014 року.

«Падіння економіки України за підсумками року становитиме 5,5%, що в цілому гірше наших первісних оцінок. Інфляція становитиме близько 30%, - сказала Яресько. - Водночас, ми одержали 5 млрд дол. першого траншу кредиту від МВФ, що дозволило нам подвоїти свої золотовалютні резерви».

Міністр відзначила, що економічні труднощі були обумовлені не тільки відсутністю реформ упродовж тривалого часу, а й війною на сході країни.

«Зараз ми зробили серйозні кроки щодо стабілізації фінансової ситуації в країні, багато в чому завдяки програмі з МВФ. Таким чином, ми змогли запобігти фінансовій катастрофі. А програма реформ від МВФ дозволить нам вже в 2016 році розпочати економічне зростання», - сказала Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів України представив три сценарію розвитку економіки країни в 2015 році й допустив за найбільш песимістичним сценарієм падіння економіки на 11,9% при інфляції в 42,8%. Оптимістичні сценарії припускають падіння економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% при інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%. Прогнозний рівень безробіття в 2015 році становить 10,2% за оптимістичним сценарієм та 11,5% - за песимістичним.

Також в уряді прогнозували уповільнення темпів падіння економіки країни в 2016 і 2017 роках навіть за песимістичним сценарієм до 7% і 3%, відповідно. Прогнозні показники інфляції за песимістичним сценарієм становлять 16,4% у 2016 році та 9,7% у 2017 році.

Ключовий кредитор країни - Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки країни в 2015 році на рівні 5,5% при інфляції 25%. Аналогічний прогноз обнародували аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch, які стверджують, що падіння економіки України в 2015 році становитиме не менш як 5%.

Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш у рамках нової програми в 5 млрд дол. України одержала 13 березня.

Другий і всі наступні транші МВФ можуть бути одержані за підсумками роботи щоквартальних оціночних місій фонду, перша з яких очікується 15 червня.