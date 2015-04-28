Німеччина до кінця року виділить Україні €700 мільйонів

Німеччина має намір до кінця року виділити Україні близько 700 млн євро макрофінансової допомоги, з яких 200 млн євро будуть грантовими коштами, які направляються на проекти енергоефективності та підтримки енергонезалежності, повідомив у ході Міжнародної конференції на підтримку реформ в Україні державний секретар Міністерства закордонних справ Німеччини Маркус Едерер.

«Німеччина цього року надасть 700 млн євро Україні, з них 500 млн – через кредит, а 200 млн – грантові гроші на проекти в енергетиці і енергоефективності», - сказав Едерер.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні Німеччина надала Україні нецільовий кредит у 500 млн євро на відновлення сходу країни. Кошти, як очікується, будуть спрямовані на відновлення та модернізацію східної частині України, зокрема, будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та модернізацію об'єктів інфраструктури будь-якої форми власності у сферах транспорту, енергетики теплопостачання, енергоефективності, водопостачання, водовідведення, соціальної інфраструктури, відновлення і будівництва житла.

Крім того, частина кредиту буде спрямована на індивідуальні позики для фінансування проектів у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та інших областях України, де є велика кількість офіційно зареєстрованих вимушено переміщених осіб.