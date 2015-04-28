Абромавичус обіцяє «нове податкове середовище» вже в 2016 році

Уряд України має намір до вересня підготувати проект податкової реформи, внести необхідні зміни та коригування до жовтня і подати документ на розгляд Верховної Ради для введення в дію нової податкової системи з 2016 року.

Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на Міжнародній конференції на підтримку України, що проходить у Києві.

«За моїми даними, до кінця літа розроблятиметься нова податкова система країни, пропозицію буде винесено на розгляд парламенту, в жовтні очікується голосування і вже нове податкове середовище буде ефективним з січня наступного року», - сказав він.

За словами міністра, податкова реформа повинна стати важливим елементом формування привабливого інвестиційного клімату поряд з реформою державних компаній і дерегулюванням.

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Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра фінансів Олена Макеєва заявляла, що в Україні до травня має з'явитися концепція реформи Державної фіскальної служби, а до вересня – проект нового Податкового кодексу, який має суттєво просунути Україну на шляху спрощення ведення бізнесу в країні.