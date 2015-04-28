Гривня на міжбанку зміцнилася до 22,15 за долар

У вівторок, 28 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,80/22,15 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 23,86/24,24 грн/євро, щодо російського рубля – 0,4190/0,4260 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 22,2624 грн/дол., на цю годину було укладено 582 угоди на суму 455,66 млн дол.