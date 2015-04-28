Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 63 копійки
19:31, 28 квітня 2015Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 29 квітня: 100 USD – 2226.2406 грн; 100 EUR – 2432.6131 грн; 10 RUR – 4.2563 грн
Гривня на міжбанку зміцнилася до 22,15 за долар / Фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 29 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2226.2406 (28 квітня – 2289.8565)
100 EUR – 2432.6131 (28 квітня – 2478.0827)
10 RUR – 4.2563 (28 квітня – 4.4490)
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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 28 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,80/22,15 грн/дол.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,86/24,24 грн/євро, до російського рубля – 0,4190/0,4260 грн/рубль.
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