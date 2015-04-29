Електронна акцизна марка збільшила надходження від тютюнового акцизу на 700 мільйонів гривень

29 квітня уряд планує офіційно ввести електронні акцизні марки. Їхньою основою стане система Codentify, яка вже використовується в деяких країнах Європи – зокрема, в Швейцарії, Великобританії, Латвії.

В Україні систему Codentify виробники окремих підакцизних товарів, зокрема, тютюнових виробів, використовували добровільно у І кварталі 2015 року.

Результати використання нової системи досить оптимістичні. За даними Державної фіскальної служби, за січень-березень 2015 р. обсяг сплаченого акцизу з тютюнових виробів зріс на 18,5% або майже на 700 млн. грн. І це при тому, що обсяг реалізованої тютюнової продукції в Україні впав на 594 млн. шт. (або на 4,7%).

За словами експертів, на даний момент багато країн Євросоюзу також поступово переходять на електронну акцизну марку. В цьому процесі Україна – не виняток. І позитивні результати поки добровільного використання системи Codentify на тютюновому ринку дають підстави стверджувати, що в разі офіційного введення електронної акцизної марки Україні вдасться серйозно скоротити частку підробленої, контрабандної продукції, особливо на ринку тютюнових виробів, де частка тіньової продукції перевищує 10% ринку.

До того ж, зниження обсягів тіньової торгівлі тютюновими виробами та посилення контролю держави і суспільства за обігом тютюнових виробів – це одне з ключових вимог протоколу Всесвітньої організації охорони здоров'я по боротьбі з нелегальною торгівлею сигаретами.

Незважаючи на те, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк ще рік тому однозначно висловився за впровадження електронних акцизних марок, а в листопаді 2014 р. дав відповідне доручення Кабінету міністрів – впровадження електронного акцизу гальмується вже не перший місяць.

У той же час, у березні 2015 р. введення електронних акцизних марок системи Codentify підтримав Комітет Кабінету міністрів України з економічних реформ.

Система Codentify передбачає використання 12-значних кодів, які наносяться на підакцизну продукцію, і завдяки яким можна рахувати понад десяток параметрів товару (дата, виробник, лінія виробництва тощо), повністю відстежити його шлях від виробника до реалізатора.