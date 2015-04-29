У Яценюка допускають, що Україна в 2015 році може отримати 3 млрд євро

Про це він сказав в ефірі "5 каналу", повідомляє Lb.ua.

"З приводу самої (Міжнародної) конференції (в підтримку України)... є дуже цікаві результати, цікаві прогнози про можливі інвестиції. Сьогодні прем'єр-міністр говорить про те, що така сума може налічувати, орієнтовно, більше 3 млрд євро", - сказав Лубківський.

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За його словами, сума інвестицій може досягти 7 млрд доларів до кінця 2015 року.

Нагадаємо, Єврокомісія, Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції і розвитку вже акумулювали 6 млрд. євро. Кошти будуть надані у формі грантів і кредитів. Загалом пакет підтримки України з боку ЄС має досягти 11 млрд євро.