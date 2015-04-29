Греція обіцяє амністію виведених за кордон капіталів

Уряд Греції розробить законопроект про добровільне розкриття інформації про вклади греків у Швейцарії і сплати ними податку, заявили міністр фінансів Греції Янніс Варуфакіс і державний міністр по боротьбі з корупцією Панайотіс Ніколудіс.

Відповідну заяву вони зробили після переговорів з делегацією швейцарського міністерства фінансів на чолі з заступником міністра з міжнародних питань Жаком де Ваттевілем, передає Прайм.

"Грецький уряд підготує законодавчу ініціативу, яка стосується добровільного розкриття греками їхніх вкладів за кордоном... протягом всього законодавчого процесу грецький уряд буде перебувати в постійному контакті з нашими колегами в Швейцарії, тому що після схвалення і прийняття законопроекту в парламенті відразу може бути підписана політична декларація двох країн і, очевидно, реалізована", - сказав голова Мінфіну Греції.

Грецьке законодавство не забороняє мати вклади за кордоном, проте з них повинні бути сплачені податки. Останнім часом у Греції було декілька скандалів із появою списків вкладників у зарубіжних банках, частина яких, за даними влади, була виведена незаконно.

Читайте такожГреція обіцяє віддати всі борги і не виходити з єврозони

Новий уряд Греції, як і попередній, оголосив війну з несплатою податків одним із пріоритетів своєї політики. Однак за два роки попередній уряд Греції направив тільки 15 заявок на збір і підтвердження даних, що представляють інтерес для податкових органів. Нова грецька влада активізувала контакти з податковими органами Швейцарії, до цього делегація Мінфіну була в Афінах трохи більше місяця тому.

За словами Варуфакіса, сторони готують "укладення політичної угоди - політичну заяву".

Жак де Ваттевіль заявив, що Швейцарія усвідомлює складну ситуацію і проблеми, які стоять сьогодні перед грецьким урядом і грецьким народом, і хоче підтримати зусилля з подолання цих труднощів.

"Ми робимо це, насамперед через наш внесок у МВФ. Через наші контакти ми зміцнюємо співробітництво між Грецією і Швейцарією в галузі боротьби з податковим шахрайством і ухиленням від сплати податків", - сказав заступник міністра фінансів Швейцарії.

"Ми тільки що прийшли до угоди з ЄС про автоматичний обмін інформацією. Ця угода буде підписана найближчим часом, воао буде виконуватися і в Греції, і є величезним кроком вперед у розвитку співробітництва між нашими двома країнами", - зазначив Ваттевіль.

Читайте такожМВФ попередив Грецію, що відстрочки виплати боргів не буде

Держміністр по боротьбі з корупцією Ніколудіс заявив, що уряд Греції, як і обіцяв, прийме всі необхідні заходи на законодавчому рівні або через угоди з іншими країнами, щоб греки, які зобов'язані платити податок, робили це скрізь, де у них є гроші.

Напередодні Ніколудіс, виступаючи в парламенті, заявив, що влада виявила 85 тисяч осіб, які з 2010 року перевели на рахунки закордонних банків суми понад 200 тисяч євро, і походження грошей буде вивчено. Він повідомив також, що перевірка 28 тисяч платників податків показала велику кількість порушень, за які може бути стягнуто від 2,5 до 3 мільярдів євро.