Греція обіцяє амністію виведених за кордон капіталів
Грецький уряд підготує законодавчу ініціативу, яка стосується добровільного розкриття греками їхніх вкладів за кордоном
Уряд Греції розробить законопроект про добровільне розкриття інформації про вклади греків у Швейцарії і сплати ними податку, заявили міністр фінансів Греції Янніс Варуфакіс і державний міністр по боротьбі з корупцією Панайотіс Ніколудіс.
Відповідну заяву вони зробили після переговорів з делегацією швейцарського міністерства фінансів на чолі з заступником міністра з міжнародних питань Жаком де Ваттевілем, передає Прайм.
"Грецький уряд підготує законодавчу ініціативу, яка стосується добровільного розкриття греками їхніх вкладів за кордоном... протягом всього законодавчого процесу грецький уряд буде перебувати в постійному контакті з нашими колегами в Швейцарії, тому що після схвалення і прийняття законопроекту в парламенті відразу може бути підписана політична декларація двох країн і, очевидно, реалізована", - сказав голова Мінфіну Греції.
Грецьке законодавство не забороняє мати вклади за кордоном, проте з них повинні бути сплачені податки. Останнім часом у Греції було декілька скандалів із появою списків вкладників у зарубіжних банках, частина яких, за даними влади, була виведена незаконно.
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Новий уряд Греції, як і попередній, оголосив війну з несплатою податків одним із пріоритетів своєї політики. Однак за два роки попередній уряд Греції направив тільки 15 заявок на збір і підтвердження даних, що представляють інтерес для податкових органів. Нова грецька влада активізувала контакти з податковими органами Швейцарії, до цього делегація Мінфіну була в Афінах трохи більше місяця тому.
За словами Варуфакіса, сторони готують "укладення політичної угоди - політичну заяву".
Жак де Ваттевіль заявив, що Швейцарія усвідомлює складну ситуацію і проблеми, які стоять сьогодні перед грецьким урядом і грецьким народом, і хоче підтримати зусилля з подолання цих труднощів.
"Ми робимо це, насамперед через наш внесок у МВФ. Через наші контакти ми зміцнюємо співробітництво між Грецією і Швейцарією в галузі боротьби з податковим шахрайством і ухиленням від сплати податків", - сказав заступник міністра фінансів Швейцарії.
"Ми тільки що прийшли до угоди з ЄС про автоматичний обмін інформацією. Ця угода буде підписана найближчим часом, воао буде виконуватися і в Греції, і є величезним кроком вперед у розвитку співробітництва між нашими двома країнами", - зазначив Ваттевіль.
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Держміністр по боротьбі з корупцією Ніколудіс заявив, що уряд Греції, як і обіцяв, прийме всі необхідні заходи на законодавчому рівні або через угоди з іншими країнами, щоб греки, які зобов'язані платити податок, робили це скрізь, де у них є гроші.
Напередодні Ніколудіс, виступаючи в парламенті, заявив, що влада виявила 85 тисяч осіб, які з 2010 року перевели на рахунки закордонних банків суми понад 200 тисяч євро, і походження грошей буде вивчено. Він повідомив також, що перевірка 28 тисяч платників податків показала велику кількість порушень, за які може бути стягнуто від 2,5 до 3 мільярдів євро.