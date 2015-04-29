Центробанк Росії скоротив витрати на персонал на 2,5 мільярда рублів

Рада директорів Центробанку Росії зменшила зарплату глави ЦБ Ельвіри Набіулліної на 10%. Скорочені як посадовий оклад голови Банку Росії, так і всі надбавки до нього, пишуть "Известия". При цьому свої оклади топ-менеджери ЦБ залишили на колишньому рівні, зменшені на 10% доплати за вислугу років. У прес-службі регулятора підтвердили інформацію, але не стали її коментувати.

У цілому витрати на утримання службовців ЦБ скорочені на 2015 рік більш ніж на 2,5 млрд рублів, розповів перший заступник голови ЦБ Георгій Лунтовський.

Читайте такожMorgan Stanley погіршив прогноз спаду ВВП Росії до 5,6%З 1 квітня, згідно з указом президента Володимира Путіна, на 10% знижуються зарплати великого кола чиновників. Також на 10% буде зменшено оклади депутатів Державної думи і членів Ради Федерації. C 1 травня на аналогічну суму зменшаться зарплати апарату уряду. Центробанк поки залишився єдиним державним органом, який ще офіційно не оголошував про зниження зарплат своїм працівникам. При цьому, за інформацією «Известий», на 2015 рік Банк Росії, навпаки, спробував збільшити витрати на персонал. Як розповіло джерело в Національній фінансовій раді, регулятор просив збільшити виплати своїм службовцям у 2015 році на 5,5%.

Згідно з опублікованими деклараціями, в середньому топ-менеджери Банку Росії заробляють від 15-20 млн рублів на рік. У 2013 році найбільше отримав головний бухгалтер — директор департаменту Андрій Кружалов: він відзвітував про прибуток у розмірі 53,6 млн рублів. Сама голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна заробила 12,2 млн рублів. Рядові співробітники заробляють більш скромно, але їх зарплата регулярно підвищується. В 2012 році Банк Росії збільшив витрати на утримання своїх працівників на 13,6%, до 90,4 млрд рублів, а в 2013-му - на 6%, до 95,8 млрд рублів. Як вказується в річному звіті ЦБ, в 2013 році середньомісячний прибуток одного службовця становив 105,5 тис. рублів на місяць, тоді як у 2012-му - 98,6 тис. Це більше, ніж в середньому заробляють держслужбовці: за даними Росстату, в 2013 році середньомісячна зарплата у зайнятих в органах влади склала 39,1 тис. рублів. Звіт за 2014 рік Центробанк поки не представив.