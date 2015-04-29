Долар впав до двомісячного мінімуму напередодні підсумків засідання ФРС

Курс долара на світових торгах наблизився до двомісячного мінімуму напередодні оголошення підсумків наради ФРС, передає Reuters.

Так, індекс долара до кошика шести основних валют знизився на 0,01 відсотка до 96,079, впавши у вівторок, 28 квітня, до мінімальної з 5 березня позначки 96,011.

Читайте такожЦентробанк США поліпшив прогноз щодо інфляції і безробіття, але погіршив по зростанню ВВПБільшість аналітиків вважають, що ФРС не змінить політику на нараді, що проходить у вівторок і середу, і чекають економічний прогноз центробанку. Попередній показник ВВП США в першому кварталі буде оприлюднений за кілька годин до заяви ФРС. За прогнозом економістів, зростання американської економіки сповільнилося до 1 відсотка.

Євро подешевшав на 0,12% - до $1,0967, а курс долара до ієни стабільний - 118,84 ієни. Австралійський долар подешевшав на 0,39% - до $0,7993 після 2,1% зростання у вівторок, максимального з листопада 2011 року.