Світовий банк погіршив прогноз падіння економіки України до 7,5%

Світовий банк погіршив прогноз падіння економіки України в 2015 році до 7,5% з 2,3%, озвучених у січні цього року, й оцінює падіння ВВП країни в 2014 році до 6,8%.

Про це повідомив директор Світового банку у справах України, Білорусі й Молдови Чімяо Фан під час презентації нового економічного огляду й макроекономічного прогнозу для України в представництві Світового банку.

За словами представника Світового банку, конфлікт на сході України залишається визначальним негативним чинником, що впливає на промисловість, експортний потенціал і споживчі настрої українців.

«Через конфлікт на сході, значною мірою, ми зараз робимо прогноз, що падіння ВВП прискориться до 7,5% в 2015 році порівняно з 6,8% падіння в 2014 році», - сказав Фан.

Він зазначив, що поступове відновлення української економіки у подальшому можливе за умови припинення конфлікту на сході, а також якщо українська влада продовжить проведення структурних і макроекономічних реформ.

Нагадаємо, ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд у своєму щорічному економічному огляді Economic Outlook 2015 від 15 квітня зберіг свій колишній прогноз падіння економіки за підсумками 2015 року на 5,5%, але при цьому погіршив прогноз інфляції до 33,5% з 27%, прогнозованих раніше.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з якими падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%, інфляція – в діапазоні від 42,8% до 26,7%.

Національний банк прогнозує падіння ВВП України в 2015 році на 7,5% за інфляції 30%.

Читайте такожНацбанк оцінив у 15% падіння ВВП України за квартал

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк у січні 2015 року погіршив прогноз падіння економіки України в 2015 році до 2,3% з 1%, озвученого в жовтні минулого року.

Падіння ВВП України в 2014 році порівняно з попереднім роком, без урахування окупованого Криму й частини зони проведення АТО, становило 6,8%.

Номінальний ВВП загалом за 2014 рік становив 1,567 трлн грн, у цінах попереднього року - 1,365 трлн грн.