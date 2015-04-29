Світовий банк: інфляція в Україні прискориться до 40%

Світовий банк очікує прискорення споживчої інфляції в Україні у 2015 році до 40%, повідомила економіст Світового банку в Україні Анастасія Головач в ході презентації нового економічного огляду і макроекономічного прогнозу для України в представництві СБ.

«Інфляція залишається значною. За результатами цього року ми очікуємо, що зростання споживчих цін може становити близько 40%», - сказав Головач.

Згідно з матеріалами банку до презентації, річний показник споживчої інфляції на кінець 2015 року очікується на рівні 32%, на кінець 2016 року – 12%, 2017 року – 8%, 2018 року – 5%.

Зростання дефлятора ВВП (показника, що відображає реальну зміну цін на всі товари і послуги), за прогнозами СБ, очікується на рівні 38% у 2015 році, 18% у 2016 році, 10% у 2017 році і 7,2% у 2018 році.

Нагадаємо, ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд у своєму щорічному економічному огляді Economic Outlook 2015 від 15 квітня погіршив прогноз інфляції до 33,5% з 27%, прогнозованих раніше.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні 2015 року, без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, в порівнянні з попереднім місяцем, лютим 2015 року, прискорилася до 10,8% з 5,3%. У річному вираженні (проти березня 2014) інфляція прискорилася до 45,8% з 34,5%, зафіксованих місяцем раніше.

Читайте такожІнфляція за підсумками 2015 року складе 25-26% - експерти

Кабінет міністрів України представив три сценарії розвитку економіки країни в 2015 році і допустив за найбільш песимістичним сценарієм падіння економіки на 11,9% за інфляції в 42,8%. Оптимістичні сценарії припускають падіння економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% за інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%..