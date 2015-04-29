СБ вірить у відновлення економіки України наступного року - очікує зростання на 2%

Світовий банк очікує відновлення економіки України після падіння, починаючи з 2016 року, коли можливе зростання ВВП до 2%, за умов стабілізації ситуації на сході країни, відновлення банківської системи і подальшої реалізації українською владою реформ.

Про це повідомила економіст Світового банку в Україні Анастасія Головач під час презентації нового економічного огляду і макроекономічного прогнозу для України в представництві СБ.

«Ми очікуємо, що зростання економіки почнеться в 2016 році за умови, що ситуація на сході України, принаймні, не буде погіршуватися, ситуація в банківському секторі буде стабілізуватися і банки почнуть кредитувати економіку, а уряд продовжить послідовне проведення реформ», - сказала Головач.

Нагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз падіння економіки України в 2015 році до 7,5% з 2,3%, озвучених у січні цього року, і оцінює падіння ВВП країни в 2014 році до 6,8%.

Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд у своєму щорічному економічному огляді Economic Outlook 2015 від 15 квітня зберіг свій колишній прогноз падіння економіки за підсумками 2015 року на 5,5%, але при цьому погіршив прогноз інфляції до 33,5% з 27%, прогнозованих раніше.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з якими падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%, інфляція – в діапазоні від 42,8% до 26,7%.

Національний банк прогнозує падіння ВВП України в 2015 році на 7,5% за інфляції 30%.

Світовий банк у січні 2015 року погіршив прогноз падіння економіки України в 2015 році до 2,3% з 1%, озвученого в жовтні минулого року.

Падіння ВВП України в 2014 році порівняно з попереднім роком, без урахування окупованого Криму та частині зони проведення АТО, становило 6,8%.

Номінальний ВВП в цілому за 2014 рік становив 1,567 трлн грн, у цінах попереднього року - 1,365 трлн грн.