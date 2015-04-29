Середня зарплата в Україні зросла на 230 гривень

У лютому показник середньої заробітної плати становив 3633 грн.

Традиційно найвищі зарплати були зафіксовані у сферах авіатранспорту (18669 грн), фінансової і страхової діяльності (8008 грн), інформації і телекомунікації (6923 грн), а також науково-технічної діяльності (6508 грн). Зарплати вищі за середні в березні, за даними Держстату, отримали працівники промисловості (4578 грн), торгівлі і ремонту автотранспортних засобів (4261 грн). Найнижчі зарплати зафіксовані у сферах освіти (2728 грн) та охорони здоров'я (2473 грн).

При цьому Держстат повідомив, що купівельна спроможність заробітної плати у березні порівняно з лютим знизилась на 4% (індекс реальної заробітної плати становив 95,4%). За перші три місяці 2015 року індекс реальної заробітної плати у відсотках до аналогічного періоду минулого року (79,9%) свідчить про зниження купівельної спроможності на 20%.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість із заробітної плати в Україні в березні зросла на 40 млн грн – до 1,61 млрд грн. При цьому борги економічно активних підприємств становили 71% від загальної суми боргу. Найбільший обсяг боргу зафіксовано в промисловості – 1,1 млрд грн. Заборгованість працівникам освіти становила 2,5 млн грн, працівникам охорони здоров'я – 9,4 млн грн.

Кабінет міністрів України розраховує провести індексацію заробітних плат і пенсій до кінця 2015 року за умови припинення війни й відновлення економіки. Зокрема, міністр соціальної політики України Павло Розенко раніше повідомляв, що розмір мінімальної зарплати і пенсії виросте з 1 грудня 2015 року в середньому на 13%. При цьому в Пенсійному фонді відзначали, що бюджет фонду на 2015 рік, затверджений урядом з дефіцитом 19 млрд грн, розрахований з урахуванням збільшення загальнодержавного фонду заробітних плат на 5,6% й індексації мінімальних пенсій і прожиткового мінімуму з 1 грудня поточного року.