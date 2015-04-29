Світовий банк прогнозує зростання держборгу України до 88,3% ВВП

Світовий банк прогнозує зростання державного і гарантованого державою боргу України у 2015 році до 88,3% ВВП з 70,3% ВВП у 2014 році.

Про це йдеться в матеріалах банку до презентації нового економічного огляду і макроекономічного прогнозу для України.

Згідно з документом, зростання зовнішнього боргу з урахуванням приватного сектора очікується до 175,6% ВВП з 97,6% ВВП в 2014 році.

За прогнозами СБ, дефіцит державного бюджету України в 2015 році становитиме 4,3% ВВП без урахування дефіциту НАК «Нафтогаз України", 7,4% ВВП - з урахуванням дефіциту НАК «Нафтогаз України".

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 31 березня 2015 року склала 65,025 млрд дол., що на 6,906 млрд дол., або на 11,88%, більше показника на початок місяця.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті в березні порівняно з лютим знизилася на 90 млрд грн, або на 5,58%, - до 1,524 трлн грн.

З початку року державний і гарантований державою борг в іноземній валюті знизився на 3,886 млрд дол., або на 5,64%, у гривневому еквіваленті – зріс на 423 млрд грн, або на 38%.

У 2014 році державний і гарантований державою борг знизився на 4,53% до 69,794 млрд дол. у валюті, зріс в 1,9 разу до 1,101 трлн грн в гривневому еквіваленті.