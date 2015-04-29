У Кремлі визнали, що Путін не може зобов'язати глав держкомпаній розкрити доходи

Президент РФ Володимир Путін не може зобов'язати глав держкомпаній розкрити свої доходи, але свою думку він висловив, пояснив журналістам ситуацію прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передають РІА "Новости".

У ході "Прямої лінії" з громадянами Росії, яка відбулася 16 квітня, президент порадив керівникам великих держкомпаній добровільно розкрити перед суспільством свої доходи, нагадавши, що в більшості західних економік це робиться добровільно.

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Відповідаючи на запитання, чи буде якимось чином реалізовано побажання президента, Пєсков сказав: "Це питання не до нас".