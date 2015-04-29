Гонтарева летить до Китаю підписувати угоду про торгівлю за гривні і юані на $2,4 мільярда
У січні Нацбанк повідомляв про початок реалізації своп-лінії з Китаєм в рамках підписаного в червні 2012 року трирічного угоди між НБУ і Народний банк Китаю на загальну суму 15 млрд юанів (2,4 млрд дол.)
Голова Національного банку України Валерія Гонтарева узгодила продовження строків своп-лінії строком на 3 роки з керівником Народного банку Китаю, і вирушає до Шанхаю для підписання угоди, повідомляється на сторінці НБУ в соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, у січні Нацбанк повідомляв про початок реалізації своп-лінії з Китаєм у рамках підписаної у червні 2012 року трирічної угоди між НБУ і Народним банком Китаю на загальну суму 15 млрд юанів (2,4 млрд дол.). Угода передбачає взаємний обмін валютами, гривнею і юанем, що дозволить знизити попит імпортерів на іноземну валюту і знизити тиск на курс гривні.
За інформацією НБУ, своп-лінію можна буде використовувати для фінансування торгових та інвестиційних контрактів, що буде підтримкою приватного сектору при проведенні зовнішньоторговельних операцій, знизить тиск на валютний курс за рахунок зниження попиту на валюту з боку імпортерів.
Також повідомляється, що в ході візиту до Китаю голова НБУ має намір провести зустрічі з потенційними азійськими інвесторами, які хочуть вкладати кошти в український банківський сектор.
Як повідомляв УНІАН, Нацбанк України та Народний банк Китаю підписали трирічну валютну операцію своп на загальну суму 15 млрд юанів (2,4 млрд дол.) у червні 2012 року в Пекіні.
Згодом президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян домовилися про реалізацію підписаної угоди в ході зустрічі в Давосі (Швейцарія).
Нацбанк почав реалізацію своп-лінії в січні цього року.