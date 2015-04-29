Місія МВФ вирішила приїхати до України вже 12 травня

Місія Міжнародного валютного фонду почне роботу в Україні вже 12 травня, повідомляється на сторінці Національного банку України в соціальній мережі Facebook із посиланням на заяву голови НБУ Валерії Гонтаревої під час традиційної наради з банкірами, проведеної 28 квітня.

«У Вашингтоні ми зустрічалися з колегами з центральних банків Китаю, Швеції, Польщі, Голландії. Також відбулися зустрічі як з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, так і з представниками місії МВФ в Україні, яка почне роботу вже 12 травня», - йдеться в повідомленні.

Міжнародне співтовариство вітає прогрес у процесі реформування фінансового секторуПід час традиційної наради в Націона... Posted by Національний банк України on 29 квітня 2015 р.

Нацбанк наголошує, що під час проведених зустрічей міжнародні партнери відзначили прогрес у реформуванні української економіки і фінансового сектору. «Така висока оцінка наших зусиль від міжнародного співтовариства свідчить про правильність обраного нами шляху і додає нам сил для подальших активних кроків у цьому напрямку», - наводяться в повідомленні слова керівника НБУ Валерії Гонтаревої.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш у рамках нової програми в 5 млрд дол. отримано 13 березня.

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Другий і всі наступні транші МВФ можуть бути отримані за підсумками щоквартальних оціночних місій фонду, перша з яких очікується 15 червня.

Згідно з новою програмою, у 2015 році Україна може отримати із зовнішніх джерел близько 16,3 млрд дол., включаючи 10 млрд дол. по лінії Міжнародного валютного фонду. У рамках міжнародної допомоги кошти від Євросоюзу на 1,8 млрд дол. і від уряду США на 2 млрд дол.