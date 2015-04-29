Нацбанк за два тижні поповнив золотовалютні резерви на $70 мільйонів

Національний банк України поповнив свої чисті золотовалютні резерви шляхом купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку на 70 млн дол. за останні два тижні, повідомляється на сторінці Національного банку України у соціальній мережі Facebook з посиланням на заяву голови НБУ Валерії Гонтаревої в ході наради з банкірами 28 квітня.

За інформацією НБУ, ситуація на міжбанківському валютному ринку дає підстави для оптимістичного прогнозу його розвитку в подальшому.

Зокрема, посилаючись на слова голови НБУ, регулятор повідомляє, що останнім часом навіть операції НАК «Нафтогаз України» з купівлі близько 186 млн дол. США на відкритому ринку не викликали істотних коливань.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ, за попередніми оцінками, у березні зросли у 1,8 разу - до 9,970 млрд дол., насамперед за рахунок отримання коштів від Міжнародного валютного фонду у сумі 4,873 млрд дол. і надходження коштів на користь уряду в сумі 200 млн канадських доларів.

З моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року гривня знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу - до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення Нацбанком обмежень та отримання першого траншу МВФ у рамках нової програми гривня менш ніж за два тижні зміцнилася до 21,55 грн/дол., однак згодом повернулася до позначки близько 22,5-23,5 грн/дол., де утримується протягом останніх двох місяців.

Раніше голова НБУ повідомила, що Нацбанк продає валюту «Нафтогазу» безпосередньо з резервів, щоб обмежити вплив цих операцій на міжбанківський валютний ринок. За її словами, в першому кварталі обсяг продажу валюти «Нафтогазу» становив до 0,5 млрд дол. на місяць.