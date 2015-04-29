Нацбанк за два тижні поповнив золотовалютні резерви на $70 мільйонів
Золотовалютні резерви НБУ в березні зросли в 1,8 разу - до 9,970 млрд дол., насамперед за рахунок отримання коштів від Міжнародного валютного фонду
Національний банк України поповнив свої чисті золотовалютні резерви шляхом купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку на 70 млн дол. за останні два тижні, повідомляється на сторінці Національного банку України у соціальній мережі Facebook з посиланням на заяву голови НБУ Валерії Гонтаревої в ході наради з банкірами 28 квітня.
За інформацією НБУ, ситуація на міжбанківському валютному ринку дає підстави для оптимістичного прогнозу його розвитку в подальшому.
Зокрема, посилаючись на слова голови НБУ, регулятор повідомляє, що останнім часом навіть операції НАК «Нафтогаз України» з купівлі близько 186 млн дол. США на відкритому ринку не викликали істотних коливань.
Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ, за попередніми оцінками, у березні зросли у 1,8 разу - до 9,970 млрд дол., насамперед за рахунок отримання коштів від Міжнародного валютного фонду у сумі 4,873 млрд дол. і надходження коштів на користь уряду в сумі 200 млн канадських доларів.
З моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року гривня знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу - до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.
Після введення Нацбанком обмежень та отримання першого траншу МВФ у рамках нової програми гривня менш ніж за два тижні зміцнилася до 21,55 грн/дол., однак згодом повернулася до позначки близько 22,5-23,5 грн/дол., де утримується протягом останніх двох місяців.
Раніше голова НБУ повідомила, що Нацбанк продає валюту «Нафтогазу» безпосередньо з резервів, щоб обмежити вплив цих операцій на міжбанківський валютний ринок. За її словами, в першому кварталі обсяг продажу валюти «Нафтогазу» становив до 0,5 млрд дол. на місяць.