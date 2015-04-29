В Україні хочуть скасувати спецпенсії з наступного року

Пенсійна реформа, розроблена Кабінетом міністрів України, передбачає повне скасування з 1 січня 2016 року спеціальних пенсій і запуск з 1 січня 2017 року накопичувальної системи пенсійного страхування.

Про це заявив міністр соціальної політики Павло Розенко, представляючи на засіданні уряду модель пенсійної реформи.

«Ми зупиняємо практику поділу українців на сорти. Ми зупиняємо систему, коли є категорії тих пенсіонерів - чиновників, народних депутатів, суддів, прокурорів, які мають окремий вид пенсійного забезпечення. Ми пропонуємо, щоб із 1 січня 2016 року пенсії державним службовцям і прирівняним до них особам призначалися на загальних умовах. Єдина формула для всіх. Ніяких винятків, ніяких процедур спецпенсій», - сказав він.

Розенко також повідомив, що пенсійна реформа передбачає упровадження накопичувального пенсійного страхування, що допоможе зменшити навантаження на Пенсійний фонд і сформувати індивідуальні накопичення громадян.

«Ми пропонуємо, щоб накопичувальна система стартувала з 1 січня 2017 року. Нам потрібен час для підготовчого етапу впровадження, для створення накопичувального фонду», - сказав він.

За словами Розенка, реформа передбачає, що обов'язкове пенсійне накопичення діятиме для громадян молодше за 35 років, але люди від 35 до 55 років зможуть на добровільній основі брати в ньому участь.

Міністр повідомив, що ставка внеску зростатиме поступово, і на початковому етапі в 2017 році становитиме 2%, а до 2022 року зросте до 7%.

Він зазначив, що ресурси, залучені в результаті функціювання накопичувальної пенсійної системи, можуть бути вкладені розвиток економіки.

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Крім того, міністр оголосив, що держава повністю гарантуватиме збереження коштів накопичувальної пенсійної системи.

«Це обов'язкова державна система – фактично. Вона буде використовувати приватні механізми, але держава гарантує повний контроль за збереженням коштів», - сказав Розенко.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2015 рік з обсягом загальних доходів у 234,4 млрд грн і дефіцитом у 19 млрд грн, який безпосередньо покриватиметься з держбюджету.

В Україні налічується близько 13,5 млн пенсіонерів. У середині березня в Україні набув чинності закон про скорочення пенсій працюючим пенсіонерам, чиї пенсії перевищують 1453 грн, на 15%, а також про тимчасове скасування спецпенсій для пенсіонерів, які займають так звані спеціальні державні посади.

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