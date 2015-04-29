Гривня на міжбанку зміцнилася вже до 21,10 за долар

17:55, 29 квітня 2015
Фінанси
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Українська валюта зросла до американської за день більш ніж на гривню.

REUTERS

У середу, 29 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,70/21,10, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 22,89/23,33, до російського рубля – 0,4030/0,4110.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 21,0468 грн/дол., на цей час було укладено 504 угоди на суму 460,58 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 28 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 21,80/22,15.

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