Гривня на міжбанку зміцнилася вже до 21,10 за долар
Українська валюта зросла до американської за день більш ніж на гривню.
У середу, 29 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,70/21,10, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 22,89/23,33, до російського рубля – 0,4030/0,4110.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 21,0468 грн/дол., на цей час було укладено 504 угоди на суму 460,58 млн дол.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 28 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 21,80/22,15.