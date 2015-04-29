Кабмін запропонує Раді проголосувати за пенсійну реформу

Кабінет міністрів України має намір наступного пленарного тижня внести на розгляд парламенту законопроект, який передбачає реформу пенсійної системи України.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«У нас законопроект готовий, нам треба його сьогодні підписати і внести в парламент, аби парламент уже наступного пленарного тижня приступив до його розгляду», - сказав очільник уряду.

Яценюк зазначив, що законопроект є сучасним і фактично впроваджує європейські стандарти пенсійного забезпечення.

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Як повідомляв УНІАН, пенсійна реформа, розроблена Кабінетом міністрів України, передбачає повне скасування з 1 січня 2016 року спеціальних пенсій і запуск з 1 січня 2017 року накопичувальної системи пенсійного страхування.

Реформа передбачає, що обов'язкове пенсійне накопичення діятиме для громадян молодших за 35 років, але люди від 35 до 55 років зможуть на добровільній основі брати в ньому участь. Ставка внеску в систему поступово зростатиме і на початковому етапі в 2017 році становитиме 2%, а до 2022 року зросте до 7%.

Держава повністю гарантуватиме збереження коштів накопичувальної пенсійної системи.