Офіційний курс гривні піднявся майже до 21 за долар

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, Нацбанк на 30 квітня установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США – 2104.6832 (29 квітня – 2226.2406);

100 євро – 2315.5725 (29 квітня – 2432.6131);

10 російських рублів – 4.0707 (29 квітня – 4.2563).

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Як повідомляв УНІАН, гривня на міжбанку сьогодні на закриття торгів зміцнилася вже до 21,10 за долар.