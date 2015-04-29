Офіційний курс гривні піднявся майже до 21 за долар
19:49, 29 квітня 2015Фінанси
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Гривня сьогодні сильно зміцнилася і на міжбанку, і за курсом НБУ.
Гривня помітно подорожчала / Фото УНІАН
Згідно з інформацією сайту Національного банку України, Нацбанк на 30 квітня установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 доларів США – 2104.6832 (29 квітня – 2226.2406);
100 євро – 2315.5725 (29 квітня – 2432.6131);
10 російських рублів – 4.0707 (29 квітня – 4.2563).
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Як повідомляв УНІАН, гривня на міжбанку сьогодні на закриття торгів зміцнилася вже до 21,10 за долар.
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