Порошенко уповноважив Яресько підписати Угоду про гарантії запозичення між Україною та США

Президент України Петро Порошенко підписав Розпорядження президента України № 506/2015-рп «Питання укладення Угоди про гарантії запозичення між Україною та Сполученими Штатами Америки».

Відповідний документ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Цим розпорядженням доручено затвердити Директиви міністрові фінансів України Наталії Енн Яресько для участі у переговорах із Сполученими Штатами Америки щодо укладення Угоди про гарантії запозичення між Україною та Сполученими Штатами Америки.

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Також цим документом міністра фінансів України уповноважено на підписання Угоди про гарантії запозичення між Україною та Сполученими Штатами Америки.