Міжнародні інвестори можуть вкласти кошти в "Укргазбанк"

Міжнародна фінансова корпорація і Європейський банк реконструкції та розвитку ведуть переговори про участь у капіталі державного «Укргазбанку», повідомляється на сторінці Національного банку України в соціальній мережі Facebook із посиланням на заяву голови НБУ Валерії Гонтаревої в ході наради з банкірами 28 квітня.

За інформацією НБУ, можна констатувати велику увагу іноземних інвесторів до української економіки. Зокрема не тільки міжнародні фінансові організації, але й приватні інвестори поділяють таку точку зору й охоче розглядають можливості залучення інвестицій у банківський сектор України.

Довідка УНІАН. «Укргазбанк» (Київ) працює на ринку України з 1993 року та входить до групи найбільших банків за розміром активів. У 2009 році банк був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Мінфін став власником 93% акцій банку.

За підсумками 2014 року банк отримав 2,746 млрд грн збитку після прибутку в 999,8 млн грн роком раніше.

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У березні цього року Кабмін прийняв рішення докапіталізувати «Укргазбанк» на 3,2 млрд грн.

Мінфін розглядає можливість участі в капіталі «Укргазбанку» коштів міжнародних фінансових партнерів і допускає викуп банку приватними інвесторами в перспективі 5-7 років.

24 лютого Нацбанк визнав неплатоспроможним ще один націоналізований у 2009 році банк - «Київ» - для подальшої передачі його активів та зобов'язань «Укргазбанку».