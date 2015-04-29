Гонтарева заявила, що очищення банківської системи завершиться в кінці червня

Перший етап реформування банківської системи, що передбачає її очищення, буде завершено 30 червня 2015 року, і до цього часу 35 найбільших банків мають бути докапіталізовані за результатами проведеного в 2014 році стрес-тестування.

Про це повідомляється на сторінці Національного банку України в соціальній мережі Facebook з посиланням на заяву голови НБУ Валерії Гонтаревої в ході традиційної наради з банкірами 28 квітня.

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За словами голови НБУ, процес реформування банківської системи передбачає три етапи - очищення, перезавантаження і сталий розвиток.

«Перша стадія реформування банківського сектора – очищення - буде завершена вже 30 червня 2015 року. Саме до цього часу 35 найбільших банків, які пройшли в 2014 році стрес-тестування, мають бути докапіталізовані», - сказала Гонтарева.

Вона також зазначила, що відтоді можна починати перезавантаження банківської системи як другий етап реформи. «Ми вже підготували всі необхідні нормативно-правові акти, посилили систему банківського нагляду та фінансовий моніторинг. Ми запустимо процедуру permanent supervision, щоб ніколи більше не допустити в банківській системі того, що нашій команді дісталося у спадок влітку 2014 року», - додала Гонтарева.

За її словами, для перезавантаження системи знадобиться не менш як рік. «Почнемо з поступового зняття обмежень, спочатку на ринку депозитів фізичних осіб, а згодом і на валютному ринку. Почнемо знижувати ставку рефінансування, тільки-но приборкаємо інфляцію. Посилимо рівень корпоративного управління в банках та рівень управління ризиками. Таким чином будемо повертати довіру вкладників до банківської системи України», - зазначила голова НБУ.

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Гонтарева підкреслила, що головний, третій етап – сталий розвиток банківської системи за всіма її напрямками. «Національний банк буде не лише декларувати показники інфляції і писати принципи монетарної політики, але й реалізовувати ці принципи через механізми інфляційного таргетування і гнучкого обмінного курсу. Наша мета – це досягнення 5% інфляції на горизонті в 3-5 років і сприяння економічному зростанню країни шляхом забезпечення економіки доступними за ціною ресурсами», - сказала голова Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, за 2014 рік та січень-квітень 2015 року Нацбанк визнав неплатоспроможними 49 банків, які на даний час виводить з ринку Фонд гарантування вкладів фізосіб.