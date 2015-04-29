ВВП Росії за підсумками березня впав на 3,4%

Обсяг ВВП Росії в березні, за оцінкою Мінекономрозвитку, знизився в річному вираженні на 3,4 відсотка, говориться в моніторингу відомства, опублікованому на його сайті, повідомляє Рейтер.

Економісти, яких опитало агентство, очікували зниження ВВП у березні на 2,0 відсотка в середньому.

Міністерство переглянуло оцінку за лютий.

"У зв'язку з опублікованими в березні звітними даними ФМС оцінка скорочення ВВП в лютому до лютого минулого року була скорегована з -2,3 відсотка до -1,2 відсотка, за рахунок збільшення чистих податків на продукти у результаті зростання експорту нафтопродуктів і нафти в країни далекого зарубіжжя в лютому 2015 року", - зазначили у відомстві.

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Дані за березень 2015 року показали поглиблення спаду економіки. За оцінкою Мінекономрозвитку, ВВП з виключенням сезонного і календарного фактора скоротився в березні на 1,0 відсотка після зниження на 0,3 відсотка у лютому.

Негативний вплив на динаміку ВВП у березні надали скорочення обсягів торгівлі, зниження обсягів будівельних робіт і падіння експорту газу за консервативною оцінкою динаміки нафтопродуктів.

Темп скорочення чистих податків на продукти та імпорт у березні виявився глибшим - 5,3 відсотка до відповідного періоду минулого року. З використання доходів найбільший негативний вплив на ВВП мало скорочення інвестицій в основний капітал та зниження обороту роздрібної торгівлі.

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"Таким чином, за наявними оцінками, хвиля спаду в першому кварталі перемістилася з лютого на березень", - зазначає відомство.

За оцінкою Мінекономрозвитку Росії, в першому кварталі 2015 року ВВП скоротився на 2,2 відсотка під впливом спаду у будівництві, обробних виробництвах, роздрібної торгівлі.