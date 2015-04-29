Нацбанк пропонує знизити ставку податку на доходи з депозитів громадян

Про це повідомляється на сторінці НБУ в соціальній мережі Facebook.

Водночас, щоб компенсувати закладені в держбюджеті на 2015 рік джерела доходів, Нацбанк запропонував встановити ставку податку 15% на всі види пасивних доходів фізичних осіб, включаючи дивіденди і відсотки за державними цінними паперами.

Посилаючись на слова глави НБУ Валерії Гонтарєвої, регулятор повідомляє, що стабілізація ситуації на валютному і депозитному ринках дає підстави для поступової лібералізації на ринку депозитів фізичних осіб та скасування ряду обмежень на валютному ринку.

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Як повідомляв УНІАН, Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від капіталу», згідно з яким введена єдина 15% лінійна ставка оподаткування пасивних доходів фізичних осіб, включаючи відсотки за вкладами, діє в Україні з 1 серпня 2014 року.

З початку цього року змінами до Податкового кодексу, прийнятих у Верховній Раді в грудні 2014 року, ставка податку була підвищена до 20%, а також запроваджено військовий збір 1,5% з доходів громадян за вкладами.

Функції податкового агента за даними податків покладаються на банки.