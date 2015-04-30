Фонд гарантування починає виплати вкладникам банку Олександра Януковича

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 30 квітня почне виплати вкладникам банків «Укрбізнесбанк» і «Укоопспілка», що ліквідуються, повідомляється на сайті фонду.

За інформацією фонду, виплати проводитимуться до 15 червня включно для вкладників «Укрбізнесбанку» - через установи «Укрсиббанку», для вкладників банку «Укоопспілка» - «Укрінбанку».

Відшкодування після цієї дати виплачуватиметься за індивідуальними зверненнями вкладників до фонду до дня внесення запису про ліквідацію відповідного банку як юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

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Фонд нагадує, що виплата проводиться у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення тимчасової адміністрації до відповідного банку, але не більш як 200 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав процедуру ліквідації «Укрбізнесбанку» 23 квітня. З 26 грудня 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація.

«Укрбізнесбанк» (м. Донецьк) зареєстрований Національним банком України у травні 1993 року. 99,4% банку належать компанії «Універсал-Л», яка контролюється екс-заступником голови правління Наталією Мішук.

Головою правління банку з 2003 по 2010 рік був екс-голова Національного банку, колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов. У ЗМІ банк називають підконтрольним синові екс-президента України Віктора Януковича Олександру Януковичу.

Процедуру ліквідації банку «Укоопспілка» також розпочато 23 квітня. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 23 січня.

Банк «Укоопспілка» працював на ринку України з 1993 року і входив до групи невеликих фінустанов. Основний пакет акцій банку (87,5447% загальної кількості) належить Центральній спілці споживчих товариств України.