Україна і Росія потрапили до списку економік світу, що падають найшвидше

Україна і Росія опинилися у списку економік світу, що падають найшвидше.

Список таких країн опублікував у Twitter керівник аналітичного департаменту британського журналу The Economist Роберт Уорд.

Україна в цьому списку посіла перше місце серед країн, економіка яких падає найшвидше, Росія - п'яте.

За версією аналітика, ВВП України за рік (із квітня 2014 року) впав на 6,5%, Лівії - на 6,4%, Макао - на 6%, Екваторіальної Гвінеї - 5,5%.

Останньою в п'ятірці "лідерів" стала Російська Федерація з падінням ВВП на 4%. Таке ж падіння економіки - на 4% - продемонструвала і дружня Росії Венесуела.

Читайте такожСвітовий банк погіршив прогноз падіння економіки України до 7,5%

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України оцінює падіння ВВП країни в першому кварталі 2015 року на рівні 15% у річному вимірі.

За оцінкою Мінекономрозвитку РФ, ВВП Росії вже у березні 2015 року впав у річному вимірі на 3,4%.