В окупованому Криму знову запрацювали карти Visa і MasterCard, випущені банками РФ

Перевести кошти можна через банкомати найбільшого в регіоні банку РНКБ, який не стягує комісію за операціями з картками сторонніх російських банків, передає ТАСС.

Внутрішньоросійські транзакції за картками Visa і MasterCard з 1 квітня перейшли на обробку в Національну систему платіжних карт (НСПК). НСПК створена для забезпечення безпечної роботи в Росії Visa і MasterCard, які навесні минулого року через санкції відмовилися від роботи з низкою російських банків.

У грудні 2014 року платіжна система Visa розповсюдила повідомлення, в якому зазначалося, що компанія більше не може підтримувати емісію і прийом карток в Криму та їх обслуговування у банкоматах. Трохи пізніше практично аналогічне за змістом повідомлення поширила і MasterCard.

У прес-службі компанії пояснили, що причина призупинення обслуговування - санкції.

Нелегітимна влада Криму відзначала раніше, що припинення роботи в республіці платіжних систем Visa і MasterCard в меншій мірі зачепило жителів півострова, оскільки багато хто вже давно перейшов на використання карт російських банків. Проблеми відчувають лише приїжджі, які не можуть в банкоматах в Криму перевести в готівку кошти з карт світових платіжних систем, запевняли "посадовці".

У даний час банки, що працюють в Криму, пропонують клієнтам картки, які працюють за системою ПРО100. Вона дає можливість користуватися карткою в межах РФ в мережі банків - учасників системи ПРО100. У магазинах Криму встановлено більше п'яти тисяч терміналів, що приймають оплату за допомогою карток цієї платіжної системи.