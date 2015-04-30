Гривня на міжбанку знизилася до 21,25 за долар

У четвер, 30 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 20,95/21,25, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,39/23,73, до російського рубля – 0,4050/0,4110.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 установився на рівні 21,1564 грн/дол., на цей час було укладено 205 угод на суму 92,64 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 29 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,70/21,10.