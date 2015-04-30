Україна для отримання 1,8 мільярда євро від ЄС створить кредитний реєстр клієнтів банків

Створення в Україні центрального кредитного реєстру для поліпшення оцінки банками кредитного ризику та зниження частки проблемних кредитів є однією з умов отримання Україною 1,8 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на підсумки зустрічі глави НБУ Валерії Гонтаревої та віце-президента Європейської Комісії Валдіса Домбровскіса 28 квітня.

Нацбанк нагадує, що Європейський Союз прийняв рішення надати Україні пакет макрофінансової допомоги на загальну суму 3,410 млрд євро, зокрема два пакети з яких уже отримано, а 15 квітня Європарламент та Рада ЄС прийняли рішення про третій пакет на 1,8 млрд євро, третина з яких повинна надійти у 2015 році.

«Серед умов отримання цих коштів - прийняття Національним банком України положення про порядок визнання фізичних і юридичних осіб пов'язаними з банками на підставі певних ознак, а також створення центрального кредитного реєстру з метою поліпшення оцінки банками кредитного ризику та зниження в середньостроковій перспективі частки негативно кваліфікованих кредитів», - говориться в повідомленні НБУ.

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Посилаючись на заяву європейського дипломата, Нацбанк повідомляє, що європейське співтовариство готове надавати Україні всебічну підтримку на шляху оздоровлення економіки і реформування процесів у сферах державних фінансів і боротьби проти корупції, а також у торгівлі та оподаткуванні, енергетиці та фінансах.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Європейська Рада прийняла рішення, яким затвердила надання Україні 1,8 млрд євро макрофінансової допомоги.

Кошти виділено Україні з метою стабілізації її економіки та на проведення реформ, поліпшення платіжного балансу, як визначено Міжнародним валютним фондом.

Допомога буде доступна протягом 2,5 років і надаватиметься у вигляді кредитів, які будуть виплачуватися в три етапи.

15 квітня в ЄС офіційно було підписано рішення про надання Україні 1,8 млрд євро макрофінансової допомоги.