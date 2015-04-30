Банк Росії вирішив знизити ключову ставку до 12,5%

Банк Росії на засіданні в четвер прийняв рішення про зниження ключової ставки на 150 базисних пунктів до 12,5 відсотка річних, оскільки інфляційні ризики ослабли, а ризики суттєвого охолодження економіки залишаються високими.

Усі аналітики, опитані Рейтер напередодні засідання, очікували зниження ставки. Більшість - 13 із 23 економістів - припускали крок на 100 базисних пунктів, шість - скорочення на 150 базисних пунктів, двоє - на 200 базисних пунктів. Решта назвали діапазони - 100-150 і 150-200.

"В умовах зміцнення рубля у лютому-квітні 2015 року і значного скорочення споживчого попиту місячні темпи зростання споживчих цін знижуються, намітилися ознаки стабілізації річної інфляції. За прогнозом Банку Росії, уповільнення зростання споживчих цін відбуватиметься швидше, ніж очікувалося раніше", - повідомив ЦБ.

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Річна інфляція, за прогнозом регулятора, знизиться до рівня менше 8 відсотків через рік (квітень 2016 року до квітня 2015 року) і до цільового рівня 4 відсотка у 2017 році.

"По мірі подальшого ослаблення інфляційних ризиків Банк Росії буде готовий продовжити зниження ключової ставки", - повторив ЦБР фразу з попередніх релізів.

Центробанк не дав нового прогнозу зниження ВВП у 2015 році, хоча в минулому прес-релізі очікував його падіння на 3,5-4,0 відсотка.