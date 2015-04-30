Профіцит зведеного бюджету України зріс у 28 разів

Профіцит зведеного бюджету України у першому кварталі 2015 року, порівняно з першим кварталом 2014 року, збільшився у 28 разів - до 13,971 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За даними міністерства, профіцит держбюджету за січень-березень 2015 року становив 4,2 млрд грн проти дефіциту в 4,094 млрд грн за аналогічний період 2014 року.

Згідно з повідомленням, сума доходів зведеного бюджету за перший квартал порівняно з першим кварталом минулого року зросла на 25% - до 140,254 млрд грн, доходи держбюджету на 27,5%, - до 113,197 млрд грн, доходи загального фонду держбюджету на 37,1%, - до 107,416 млрд грн. Касові видатки зведеного бюджету України у січні-березні 2015 року зросли на 12,9% - до 126,016 млрд грн, держбюджету - на 17,2% - до 108,763 млрд грн, загального фонду держбюджету на 25,3%, - до 103,876 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-лютого 2015 року становив 8,743 млрд грн, що на 3,465 млрд грн, або в 1,7 раза більше за дефіцит за аналогічний період попереднього року у розмірі 5,279 млрд грн. Дефіцит зведеного бюджету України в січні-лютому 2015 року становив 272 млн грн, що майже у 9 разів менше показника за підсумками січня-лютого 2014 року.