Гонтарева очікує зростання золотовалютних резервів цього року до понад $18 мільярдів

Національний банк України розраховує до кінця 2015 року збільшити золотовалютні резерви до 18,3 млрд дол., що в 1,8 разу більше їх поточного обсягу на рівні близько 10 млрд дол.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на заяву голови НБУ Валерії Гонтаревої під час зустрічі з віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом 28 квітня.

За інформацією НБУ, ситуація на валютному ринку дозволяє регулятору поповнювати золотовалютні резерви, і протягом наступних чотирьох років регулятор має намір наростити їх до 38,4 млрд дол. (на кінець 2019 року).

Вчора, 29 квітня, Нацбанк повідомляв, що поповнив золотовалютні резерви шляхом купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку на 70 млн дол. за останні два тижні.

Також регулятор зазначив, що останнім часом навіть операції НАК «Нафтогаз України» з купівлі близько 186 млн дол. США на відкритому ринку не викликали істотних коливань валютних курсів.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ, за попередніми оцінками, у березні зросли в 1,8 разу - до 9,970 млрд дол., насамперед за рахунок отримання коштів від Міжнародного валютного фонду у сумі 4,873 млрд дол. і надходження коштів на користь уряду в сумі 200 млн канадських доларів.

Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш у рамках нової програми в 5 млрд дол. отримано 13 березня.