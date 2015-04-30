Гривня закрила міжбанк на рівні 21,20 за долар

З редневзвешенный курс гривні встановився на рівні 21,1324 грн/дол. / Фото УНІАН

У четвер, 30 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 20,95/21,20 грн/дол., повідомив УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 23,38/23,66 грн/євро, щодо російського рубля – 0,4050/0,4100 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 21,1324 грн/дол., на цей час було укладено 480 угод на суму 403,25 млн дол.