Російський ВЕБ отримав рекордний збиток через олімпійські проекти та Україну

Група Внєшекономбанку (ВЕБ) отримала в 2014 році збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в розмірі 249,7 млрд рублів проти 8,5 млрд рублів прибутку роком раніше.

Про це журналістам повідомив заступник голови ВЕБу Сергій Ликов, передає ТАСС.

Головною причиною такого від'ємного результату групи заступник голови банку назвав витрати на достворення резервів у розмірі 326,1 млрд рублів. У 2013 році витрати ВЕБу на резерви були в 2,5 разу меншими - 127,1 млрд рублів.

Ликов підкреслив, що основний обсяг резервів припав в основному на кредити, видані на будівництво олімпійських об'єктів. Також значний обсяг резервів припав на український бізнес.

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У свою чергу, перший заступник голови ВЕБу Михайло Полубояринов зазначив, що велика частина резервів припала на Україну, однак обидва банкіри не озвучили конкретні цифри. "На такий результат вплинуло забезпечення резервами сумнівної заборгованості. У нас це, ви знаєте, - Олімпіада, це українські проекти. Ми вирішили у цьому році дати собі можливість створити певні запаси, закрити в значному обсязі небезпеку несвоєчасного погашення кредитів", - сказав Ликов.

Чистий процентний дохід ВЕБу за підсумками минулого року зріс на 1,3% до 100,3 млрд рублів.

Операції з фінансовими інструментами принесли в 2014 році Внєшекономбанку збиток у 10,3 млрд рублів проти чистого доходу у розмірі 69,7 млрд рублів роком раніше. Витрати ВЕБу від операцій з іноземною валютою склали за підсумками звітного періоду 35 млрд рублів проти 7,9 млрд рублів роком раніше.

Активи ВЕБу за 2014 року зросли на 17,3% до 3,9 трлн рублів. Кредитний портфель банку за підсумками минулого року становив 2,6 трлн рублів, перевищивши аналогічний результат 2013 року на 43%. Зобов'язання банку в 2014 році зросли на 28,1% до 3,5 трлн рублів. Отриманий ВЕБом збиток вплинув на зниження капіталу банку. За підсумками року він склав 378,6 млрд рублів, що на 34,4% менше аналогічного показника 2013 року.

Достатність капіталу ВЕБу становила 14,3%.

ВЕБ очікує отримати в 2015 році збиток за міжнародними стандартами вдвічі менший, ніж в 2014 році, повідомив Полубояринов. "Половина (збитку за 2015 рік - прим. ред.) піде, ми так оцінюємо, але збиток збережеться", - сказав він, відповідаючи на питання про можливий збиток у 2015 році.