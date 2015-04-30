У МВФ підтвердили, що оціночна місія приїде до Києва 12 травня

Місія Міжнародного валютного фонду почне роботу в Києві для першого перегляду програми з Україною, схваленої радою Фонду у березні цього року, 12 травня.

Про це повідомив глава Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс у ході традиційного брифінгу у Вашингтоні.

«Місія з першого перегляду почне роботу в Києві 12 травня», - сказав Райс.

За його словами, очікується, що робота місії в Україні триватиме 2-3 тижні.

Раніше про старт роботи місії МВФ в Україні з 12 травня повідомляв Національний банк України.

Однією з ключових умов програми з МВФ є досягнення домовленостей з кредиторами про часткову реструктуризацію зобов'язань України за єврооблігаціями, в рамках яких українська сторона розраховує заощадити на виплатах до 5,3 млрд дол. у 2015 році та до 15,3 млрд дол. протягом найближчих 4 років.

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Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш у рамках нової програми в 5 млрд дол. отримано 13 березня.

Другий і всі наступні транші МВФ можуть бути отримані за підсумками щоквартальних оціночних місій Фонду.

Згідно з новою програмою, у 2015 році Україна може отримати із зовнішніх джерел близько 16,3 млрд дол., включаючи 10 млрд дол. по лінії Міжнародного валютного фонду. Серед міжнародної допомоги кошти від Євросоюзу на 1,8 млрд дол. і від уряду США на 2 млрд дол.