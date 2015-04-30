Нацбанк трохи опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 5 травня такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2113.2395 (30 квітня – 2104.6832)

100 EUR – 2369.9981 (30 квітня – 2315.5725)

10 RUR – 4.1324 (30 квітня – 4.0707)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 30 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 20,95/21,20 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,38/23,66 грн/євро, до російського рубля – 0,4050/0,4100 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 21,1324 грн/дол., до цього часу було укладено 480 угод на суму 403,25 млн дол.