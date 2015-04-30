У МВФ сподіваються, що Україна зможе домовитися з кредиторами до червня

Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна зможе домовитися з кредиторами про реструктуризацію державних боргів до першого перегляду програми з Фондом у червні.

Про це повідомив глава Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс у ході традиційного брифінгу у Вашингтоні.

«Україна повинна досягти угоди з кредиторами, і зробити це, як передбачено графіком, до червня. Ми хочемо, і ми очікуємо, що це буде досягнуто до перегляду програми», - сказав Райс.

Він нагадав, що програма співпраці України і МВФ передбачає надання Україні фінансування за умови виконання трьох критеріїв за борговою операцією - обсягу боргу, його ціни і ставлення до ВПП.

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Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду почне роботу в Києві для першого перегляду програми з Україною, схваленої радою Фонду у березні цього року, 12 травня. Робота місії в Україні триватиме 2-3 тижні.

Однією з ключових умов програми з МВФ є досягнення домовленостей з кредиторами про часткову реструктуризації зобов'язань України за єврооблігаціями, в рамках яких українська сторона розраховує заощадити на виплатах до 5,3 млрд дол. у 2015 році та до 15,3 млрд дол. протягом найближчих 4 років.

Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш у рамках нової програми в 5 млрд дол. отримано 13 березня.

Другий і всі наступні транші МВФ можуть бути отримані за підсумками щоквартальних оціночних місій Фонду.

Згідно з новою програмою, у 2015 році Україна може отримати із зовнішніх джерел близько 16,3 млрд дол., включаючи 10 млрд дол. по лінії Міжнародного валютного фонду. Серед міжнародної допомоги кошти від Євросоюзу на 1,8 млрд дол. і від уряду США на 2 млрд дол.