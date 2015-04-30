Нацбанк вчора надав банкам рефінансування на 1,8 мільярда гривень

Національний банк України у середу, 29 квітня, надав банкам рефінансування на 1,815 млрд грн, а також мобілізував у банків ресурси за допомогою продажу депозитних сертифікатів на суму 8,693 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, регулятор надав одному банку рефінансування на один день на 1 млрд грн під 33% річних, двом банкам на 815 млн грн під 30% річних на 89 днів.

Депозитні сертифікати НБУ продав на 6,494 млрд грн під 20% річних 25 банкам на один день, на 1,704 млн грн під 26% річних 8 банкам на 7 днів, на 318 млн грн під 26% річних 9 банкам на 14 днів, на 141 млн грн під 27% річних 7 банкам на 30 днів.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у вівторок, 28 квітня, після восьмиденного перерви, надав банкам рефінансування на 104 млн грн, а також мобілізував у банків ресурси допомогою продажу депозитних сертифікатів на суму 9,453 млрд грн.