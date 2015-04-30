Борщовий набір для росіян подорожчав майже на 50 % за рік - WSJ

Видання підрахувало, наскільки в Росії у зв'язку з інфляцією подорожчав борщ.

Пенсіонер, журналіст з Сибіру документує зміни вартості інгредієнтів борщу, щоб побачити, наскільки зросли ціни на продовольство в країні, передає ZN.UA.

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Як розповідає автор статті, вчителька на пенсії Наталія Атучина купувала минулого року продукти для приготування борщу в своєму рідному місті Омську і витрачала при цьому на інгредієнти на місцевих ринках близько 165 рублів ($ 3,20). У квітні поточного року весь цей набір продуктів коштує майже 247 рублів.

Її чоловік Сергій Комаровський розробив свій орієнтир в цінах і назвав його "Індекс борщу". Так подружжя відстежує витрати на харчування в їхньому місті. З минулого року ціна на борщ зросла на 49,5%, що свідчить про реальну інфляцію в Росії.

"Борщ є дуже об'єктивним показником", - каже Комаровський.

Росія зазнала найбільш "суворої" місячної інфляції за останні 13 років в березні. Девальвація рубля, заборона імпорту, всі ці чинники зіграли свою роль. У цілому, рівень інфляції піднявся до 16,9% у порівнянні з роком раніше, як свідчить держстатистика РФ.

У більшості випадків інфляція позначилася на ціні продуктів для кінцевого споживача в Росії, в тому числі на інгредієнтах для борщу. Продовольча інфляція зросла на 23% у березні порівняно з попереднім роком, на 38% - на фрукти та овочі.

"Ціни різко зросли в результаті девальвації рубля", - говорить Юлія Баскакова, суспільно-політичний дослідник Росії.

Заборона Кремля на імпорт продовольства додала 2,5 процентних пункти в загальний рівень інфляції в Росії в лютому, за даними Міністерства економічного розвитку.

Ціна російського виробництва шоколаду, наприклад, зросла на 38% в минулому році, оскільки в продукті є імпортні інгредієнти, добавки, такі як сушені фрукти і горіхи, які потрапили під ембарго.

Навіть основні продукти, зроблені або вирощені в Росії, подорожчали. Адже вартість імпортованих насіння, хімікатів, добрив та обладнання зросла, а рубль опустився. Виробники почали піднімати свої ціни на тлі подорожчання інших продуктів.

У Москві економісти прогнозують сплеск цін до певного піку, після цей процес сповільниться. Тижневий показник інфляції вже сповільнюється. Ціни на продукти харчування, однак, швидше за все, залишаться високими.

"Питання в тому, чи будуть люди продовжувати ігнорувати все це, або почне накопичуватися невдоволення",- каже російський політолог Михайло Виноградов.

Поки що Федеральна антимонопольна служба підтримала ініціативу найбільших продуктових ритейлерів Росії і обмежує зростання цін на "соціально значущі" продукти протягом двох місяців.