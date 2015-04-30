Україна буде вести переговори про розширення доступу українських товарів на ринок ЄС
23:50, 30 квітня 2015Фінанси
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Україна буде вести переговори з ЄС щодо розширення доступу українських товарів на європейський ринок
Україна буде вести переговори про розширення доступу українських товарів на ринок ЄС / Фото УНІАН
Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю телеканалу СТБ.
”Ми домовилися про те, що будемо проводити переговори про розширення квот для доступу на європейський ринок українських виробників у зв`язку з тим, що ринки Росії закриваються”, - сказав він.
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