Україна буде вести переговори про розширення доступу українських товарів на ринок ЄС

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю телеканалу СТБ.

”Ми домовилися про те, що будемо проводити переговори про розширення квот для доступу на європейський ринок українських виробників у зв`язку з тим, що ринки Росії закриваються”, - сказав він.

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