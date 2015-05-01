Яресько назвала двох кандидатів на посаду голови фіскальної служби

Про це повідомила міністр фінансів Наталія Яресько, пише Українська правда.

"Рада з відбору кандидатури на голову ДФС представить на розгляд Прем'єра дві кандидатури на цю посаду: Андрій Коломієць і Роман Насіров. Щиро дякуємо всім 67 кандидатам, які брали участь в конкурсі. Особлива подяка членам Ради", - зазначила Яресько.

За оцінкою експертів, найсильнішими фігурами серед списку кандидатів вважалися три депутати від фракції БПП: члени комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Оксана Продан і Ніна Южаніна, а також голова цього комітету Роман Насіров.

Насіров у минулому інвестбанкір. Його називають людиною олігарха Ігоря Коломойського.

Разом з тим нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Оксана Проданзаявила, що прем'єр-міністр Арсеній Яценюк знищив конкурс на посаду голови Державної фіскальної служби України.

За словами депутата, вона подавалася на відкритий конкурс, поважаючи членів Ради з конкурсного відбору та сподіваючись, що настав час зміни корупційної системи. "Однак Яценюк заблокував її кандидатуру", - йдеться у повідомленні.

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За словами нардепа, саме Яценюк особисто був проти її кандидатури і наполіг на спотворенні та нівелюванні відкритого конкурсу, на недопущенні зміни існуючої каральної та корупційної фіскальної служби.

Як відомо, 23 березня Глава Державної фіскальної служби Ігор Білоус попросив прем'єра Арсенія Яценюка про відставку.

Раніше Яценюк розпорядився розпочати службове розслідування проти керівництва Фіскальної служби і відсторонити його від виконання обов'язків. Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання службовцями Державної фіскальної служби неправомірної вигоди під час розмитнення товарів на кордоні.

Яресько очолювала комісію, яка має призначати нового керівника Державної фіскальної служби. Як зазначала глава Мінфіну, "новий керівник ДФС має зробити життя легше для платників податків".

"Я би хотіла бачити голову ДФС, яка не тільки не розуміє податки, але і яка вміє керувати великими колективами", - заявляла вона.