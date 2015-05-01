Британський мільярдер Бренсон хоче інвестувати в Україну

Про це він заявив в інтерв'ю Hromadske.TV.

"Часто, коли ситуація складна — це найкращий час для інвестицій. В Україні зараз дуже складно, а найкращі інвестори вкладають кошти у країни саме у такі моменти. Очевидно, розголос навколо подій, що тут відбуваються, не йде вам не користь.Проте особисто я вважаю, що Україна — хороше місце для інвестування. Думаю, гірше, ніж сьогодні – уже не буде у сфері фінансів. Я би порекомендував моїм друзям інвестувати сюди", — заявив Бренсон.

Він зазначив, що планує участь своєї компанії Virgin в інвестиційних проектах в Україні, проте не уточнив в яких.

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"Ми маємо дискусію з декількома секторами щодо цього. Думаю, вашій країні необхідно більше західних компаній серед інвесторів, аби вони допомогли Україні вибратися з досить загрозливої рецесії. Не можу сьогодні нічого заявити, але сподіваюся, що Virgin почне займатися бізнесом в Україні. Можливо, під час мого наступного візиту я вже анонсуватиму входження власної компанії на український ринок, побачимо", — заявив Бренсон.