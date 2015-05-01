В анексованому Криму все ще не працюють платіжні системи Visa і MasterCard

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на представників трьох найбільших банків, що працюють на анексованому півострові.

Дві найбільші міжнародні платіжні системи — Visa і MasterCard — 26 грудня минулого року прийняли рішення призупинити обслуговування карт російських банків, що працюють на території анексованого Росією Криму, через санкції США.

Так званий «глава республіки» Сергій Аксьонов раніше заявляв, що альтернатива міжнародним платіжним системам запрацює в Криму до 1 травня.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародна платіжна система Visa не збирається випускати кобрендингові карти з «Національною системою платіжних карт», 100% якої належить Центробанку Росії. Компанія вирішує питання з переведенням процесингу транзакцій в НСПК, але не готова до того, що на картах Visa буде розміщуватися логотип іншої платіжної системи.