Держбюджет отримав "мікроскопічну" суму з арештованих мільярдів "сім'ї" Януковича

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

Ще торік Генпрокуратура жонглювала фактами про багатомільярдні кошти, нібито арештовані за кордоном. Аж тут держказначейство повідомило, що за перші три місяці цього року з арештованих у минулої злочинної влади мільярдів держбюджет отримав лише 5014,05 гривні. І це - не жарт. Це менше за одну тисячну відсотка від суми, на яку розраховує цьогорічний бюджет.

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Коментарі зайві, але варті вже журналістських розслідувань.

Подробиці в сюжеті.