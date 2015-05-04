Держбюджет отримав "мікроскопічну" суму з арештованих мільярдів "сім'ї" Януковича
01:23, 04 травня 2015Фінанси
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Гучні заяви українських правоохоронців, що вони розслідують мільярдні збитки державі, завдані поплічниками Януковича, можуть перетворитися на черговий пшик.
Держбюджет отримав "мікроскопічну" суму з арештованих мільярдів "сім'ї" Януковича / УНІАН
Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.
Ще торік Генпрокуратура жонглювала фактами про багатомільярдні кошти, нібито арештовані за кордоном. Аж тут держказначейство повідомило, що за перші три місяці цього року з арештованих у минулої злочинної влади мільярдів держбюджет отримав лише 5014,05 гривні. І це - не жарт. Це менше за одну тисячну відсотка від суми, на яку розраховує цьогорічний бюджет.
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Коментарі зайві, але варті вже журналістських розслідувань.
Подробиці в сюжеті.
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