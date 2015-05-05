Новим головою фіскальної служби став Роман Насіров

Кабінет міністрів України у рамках проведення конкурсу на заміщення вакантної посади голови Державної фіскальної служби України призначив на цю посаду Романа Насірова, повідомили УНІАН у прес-службі уряду.

Раніше Насіров очолював Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

Голову ДФС Насірова, а також двох його заступників – Костянтина Лікарчука та Сергія Білана – представила голова конкурсної комісії, міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Сьогодні на позачерговому засіданні Кабінету міністрів уряд затвердив новим головою ДФС Романа Насірова» - сказала вона.

Яресько зазначила, що до фінальної стадії відбору разом із Насіровим вийшов директор з фінзвітності та управлінських систем компанії ArcelorMittal Андрій Коломієць, якому було запропоновано очолити Держфінінспекцію, але він відмовився.

За словами очільниці Мінфіну, перший заступник голови ДФС Білан буде курирувати податкову міліцію, Лікарчук - митні органи.

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Як повідомляв УНІАН, у ході представлення своєї програми дій Насіров назвав одним із основних завдань на посаді голови ДФС поліпшення адміністрування податків шляхом спрощення податкової звітності, розвитку електронних сервісів, спрощення форм податкових декларацій та скорочення кількості документів, які подаються у податкову, а також оптимізації самої структури служби.

Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив міністру фінансів Наталії Яресько очолити конкурсну комісію з відбору нового голови ДФС у зв'язку із звільненням з цієї посади Ігоря Білоуса.

Кабмін прийняв відставку Білоуса 23 березня, а також звільнив його заступників – Володимира Хоменка та Анатолія Макаренка, які курирували податкову міліцію і митницю.